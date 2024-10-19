В Смоленске танцевальный зал «Молодость» может стать фуд-холлом премиум-класса

Реализация проекта обойдется в 840 миллионов рублей Мэрия заявила о планах провести публичные слушания о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Объект общественного питания по улице Дзержинского, дом 18 в городе Смоленске».