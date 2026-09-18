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Царьград

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NHS выявил 20 случаев ненужной мастэктомии в Великобритании

NHS выявил 20 случаев ненужной мастэктомии в Великобритании

В Великобритании более 20 женщин подверглись ненужной мастэктомии из-за ошибок в диагностике рака груди.

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