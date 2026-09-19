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Регионы России

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МИД России отклонил призыв ЕС не признавать итоги выборов в Госдуму

МИД России отклонил призыв ЕС не признавать итоги выборов в Госдуму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв главы европейской дипломатии Каи Каллас к странам Евросоюза не признавать результаты выборов в Государственную Думу Российской Федерации IX созыва.

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