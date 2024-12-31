Сальдо: ВСУ не способны на масштабную десантную операцию

МОСКВА, 31 декабря, ФедералПресс. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские вооруженные силы (ВСУ) не располагают необходимыми силами для проведения масштабной десантной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии