Парапланерист выжил в случайном полете на высоте 8000 метров над облаками

Китайскому парапланеристу, которого восходящий поток воздуха случайно поднял на высоту более 8000 метров, запретили заниматься парапланеризмом на шесть месяцев после того, как видео с его испытаниями стало вирусным .
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