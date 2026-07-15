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Русский Днепропетровск

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Economist: В Генштабе ВСУ в разгаре грязная борьба за власть — «новые воры» против «шинелей»

Economist: В Генштабе ВСУ в разгаре грязная борьба за власть — «новые воры» против «шинелей»

Константин Ольшанский 15 июля 2026 г., 17:02   Кресло под министром обороны Федоровым держится только любовью Зеленского Военное руководство Украины ….

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