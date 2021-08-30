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ТОП-5 лучших образовательных учреждений России

ТОП-5 лучших образовательных учреждений России

Школы, в которых детям радостно учиться, есть не только в Москве. Топ-5 лучших образовательных учреждений России, куда ребята хотят с удовольствием, согласно стандартам, который составила руководитель образовательного центра “Сириус” Елена Шмелева.

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