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Царьград

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В Британии хотят запретить слова «мать» и «отец» и заменить их нейтральными

В Британии хотят запретить слова «мать» и «отец» и заменить их нейтральными

Новое руководство по инклюзивной лексике стало обязательным для членов одной из партий.В Великобритании одно из политических движений рекомендовало своим сторонникам отказаться от формулировки «матери и отцы», заменив её на гендерно-нейтральное «родители и опекуны».

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