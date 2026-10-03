В Британии хотят запретить слова «мать» и «отец» и заменить их нейтральными

Новое руководство по инклюзивной лексике стало обязательным для членов одной из партий.В Великобритании одно из политических движений рекомендовало своим сторонникам отказаться от формулировки «матери и отцы», заменив её на гендерно-нейтральное «родители и опекуны».
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