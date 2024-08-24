«Господи, Боже мой!»: замотанную женщину задержали ГАИ в Москве, но что она сделала?

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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М
ММ
Любая замотанная на улице должна подлежать немедленной проверке документов любым сотрудником органов! Со снятием платка, верхней одежды (на предмет наличия оружия и взрывчатки), тщательного изучения всех документов, разрешающих пребывание в России. И только так и только везде и к каждой. Не менее 2-х часов на изучение каждой. Чтоб только дома ходили замотанными!
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5 час.
Аршак Меликджанян
гавнюк
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3 час.
С
Сергей
А терминалы отключают чтобы люди платили налом!
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58 мин.

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