«Господи, Боже мой!»: замотанную женщину задержали ГАИ в Москве, но что она сделала?

М

ММ

Любая замотанная на улице должна подлежать немедленной проверке документов любым сотрудником органов! Со снятием платка, верхней одежды (на предмет наличия оружия и взрывчатки), тщательного изучения всех документов, разрешающих пребывание в России. И только так и только везде и к каждой. Не менее 2-х часов на изучение каждой. Чтоб только дома ходили замотанными!