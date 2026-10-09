20+ историй о первой любви со вкусом ранеток и воспоминаниями из школьных коридоров

Первая любовь редко проходит совсем бесследно. Даже спустя десятилетия люди помнят школьные записки, случайные встречи во дворе, нелепые попытки понравиться и человека, ради которого когда-то решались на совершенно несвойственные себе поступки.
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