По слухам, вложиться в OpenAI готовы Apple и Nvidia Когда накануне речь шла о намерени...

По слухам, вложиться в OpenAI готовы Apple и NvidiaКогда накануне речь шла о намерениях OpenAI привлечь дополнительный капитал на своё развитие, помимо венчурного фонда Thrive Capital в качестве потенциальных инвесторов упоминалась только корпорация Microsoft, но теперь The Wall Street Journal утверждает, что к ним могут присоединиться Apple и Nvidia.
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