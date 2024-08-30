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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По слухам, вложиться в OpenAI готовы Apple и Nvidia Когда накануне речь шла о намерени...

По слухам, вложиться в OpenAI готовы Apple и Nvidia Когда накануне речь шла о намерени...

По слухам, вложиться в OpenAI готовы Apple и NvidiaКогда накануне речь шла о намерениях OpenAI привлечь дополнительный капитал на своё развитие, помимо венчурного фонда Thrive Capital в качестве потенциальных инвесторов упоминалась только корпорация Microsoft, но теперь The Wall Street Journal утверждает, что к ним могут присоединиться Apple и Nvidia.

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