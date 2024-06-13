Мария Багреева: более трети участников нацпроекта в Москве – малый бизнес

С начала 2022 года к реализации нацпроекта «Производительность труда» в Москве присоединилось 130 представителей малого бизнеса – это 38% от общего числа участников проекта в городе, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
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