Мария Багреева: более трети участников нацпроекта в Москве – малый бизнес

С начала 2022 года к реализации нацпроекта «Производительность труда» в Москве присоединилось 130 представителей малого бизнеса – это 38% от общего числа участников проекта в городе, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.