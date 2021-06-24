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Тройное заявление: Путин, Шойгу и Герасимов рассказали о вероятности войны

Тройное заявление: Путин, Шойгу и Герасимов рассказали о вероятности войны

На проходящей в Москве IX Конференции по международной безопасности в среду 23 июня участники обсуждают проблемы ядерного сдерживания и обращают внимание мировой общественности на ситуацию, складывающуюся в Европе в связи с активностью НАТО у российских границ.

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