Тройное заявление: Путин, Шойгу и Герасимов рассказали о вероятности войны

На проходящей в Москве IX Конференции по международной безопасности в среду 23 июня участники обсуждают проблемы ядерного сдерживания и обращают внимание мировой общественности на ситуацию, складывающуюся в Европе в связи с активностью НАТО у российских границ.
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