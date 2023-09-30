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Умирать за Украину не готов

Умирать за Украину не готов

Умирать за Украину не готовБрат мэра Киева Виталия Кличко экс-чемпион мира по боксу Владимир объяснил свой отказ от службы в ВСУ желанием жить за Украину, а не умирать за страну.

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Комментарии
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Я
Яна
Кличко молодец, что не захотел умирать или становиться калекой непонятно ради чего. Если Зеленскому так хочется крови, почему же тогда он сам не взял оружие и не пошёл в поле? Да всё потому, что он хочет жить и жить хорошо за счёт убитых по его вине. Народ Украины, подумайте над тем, что жизнь не повторится и вы не увидите результата, ради которого отдадите свои жизни.Так ради чего жертвуете собой? Запад на смертях  делает деньги. Он пытается таким образом выйти из экономического кризиса, что весьма сомнительно. А вы?
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1 д.
Владимир Абрамчук
А говорят, удар в голову ума не прибавляет.
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21 час.

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