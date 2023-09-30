Умирать за Украину не готов

Я

Яна

Кличко молодец, что не захотел умирать или становиться калекой непонятно ради чего. Если Зеленскому так хочется крови, почему же тогда он сам не взял оружие и не пошёл в поле? Да всё потому, что он хочет жить и жить хорошо за счёт убитых по его вине. Народ Украины, подумайте над тем, что жизнь не повторится и вы не увидите результата, ради которого отдадите свои жизни.Так ради чего жертвуете собой? Запад на смертях делает деньги. Он пытается таким образом выйти из экономического кризиса, что весьма сомнительно. А вы?