НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

112 подписчиков

Устная история и практическая физика: как могут измениться экзамены в России

Устная история и практическая физика: как могут измениться экзамены в России

Система школьных экзаменов в России в ближайшие годы может заметно измениться. Уже с 2028 года для девятиклассников планируют ввести обязательный устный экзамен по истории, а к 2030 году устная часть может появиться и в ЕГЭ по этому предмету.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии