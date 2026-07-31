Устная история и практическая физика: как могут измениться экзамены в России

Система школьных экзаменов в России в ближайшие годы может заметно измениться. Уже с 2028 года для девятиклассников планируют ввести обязательный устный экзамен по истории, а к 2030 году устная часть может появиться и в ЕГЭ по этому предмету.
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