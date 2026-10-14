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Савельева отказалась от инъекций красоты, а Малиновская жалеет об увеличении губ

Савельева отказалась от инъекций красоты, а Малиновская жалеет об увеличении губ

Один раз попробовала — и хватит. Саша Савельева рассказала, что уколы красоты ей совсем не подошли. Об этом бывшая солистка «Фабрики» говорила на премии канала Fashion TV Россия «Fashion Beauty Awards».

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