Савельева отказалась от инъекций красоты, а Малиновская жалеет об увеличении губ

Один раз попробовала — и хватит. Саша Савельева рассказала, что уколы красоты ей совсем не подошли. Об этом бывшая солистка «Фабрики» говорила на премии канала Fashion TV Россия «Fashion Beauty Awards».
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