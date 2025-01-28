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В астраханском пункте пропуска у работника поезда изъяли «золотую» посуду

В астраханском пункте пропуска у работника поезда изъяли «золотую» посуду

Мужчина вез 10 коробок иностранной утвари на общую сумму не менее ста тысяч рублей. Сотрудники Астраханской таможни при содействии коллег из пограничного управления задержали работника поезда «Худжанд – Волгоград».

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