Лидер Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом Северной Кореи

Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал Россию «самым честным другом и соратником» КНДР. В ходе пресс-конференции по итогам подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве президент Владимир Путин и Ким Чен Ын сделали несколько заявлений.
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