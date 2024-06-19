Лидер Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом Северной Кореи

Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал Россию «самым честным другом и соратником» КНДР. В ходе пресс-конференции по итогам подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве президент Владимир Путин и Ким Чен Ын сделали несколько заявлений.