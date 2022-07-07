Сбор и хранение яблок

Большая часть советов касается того, как вырастить обильный и здоровый урожай. И вот, когда советы сработали и ветки, как и мечталось, ломятся от плодов, перед дачниками и садоводами встает новая проблема - как сохранить то, что выросло.
Популярные статьи
- Как понять, когда пора удалять стрелки у чеснока и выкапывать чеснок, что с ним делать после выкопки и где лучше хранить
- Подкормка из 3-х ингредиентов, в которой смородина сильно нуждается в июле. Для урожая понадобятся большие вёдра
- Секрет огромного урожая томатов кроется в грамотном использовании кальциевой селитры
Свежие комментарии