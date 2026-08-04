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Регионы России

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В Steam стартовал «Фестиваль киберпанка» с большими скидками на игры

В Steam стартовал «Фестиваль киберпанка» с большими скидками на игры

В рамках фестиваля внедрена тематическая распродажа, которая радует значительными скидками. Среди заметных предложений — игра Cyberpunk 2077 с уменьшением цены на 70% и RoboCop: Rogue City, снизившая стоимость на 90%.

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