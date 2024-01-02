У известного актера, сыгравшего в «Ивановых-Ивановых» и «Глухаре», обнаружили опухоль легких

В настоящее время он проходит дополнительные обследования для установления точного диагноза.У актера сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Глухарь» Андрея Балякина обнаружили опухоль в легких, в настоящее время он проходит дополнительные обследования для установления точного диагноза.
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