Актриса Марина Зудина вышла в свет с дочерью от Табакова

Вдова и дочь режиссера Олега Табакова появились в театре-кабаре Crave в откровенных нарядах. Актриса Марина Зудина и 17-летняя Мария приехали на закрытый показ нового шоу и поделились кадрами с мероприятия в соцсетях.
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