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Мировое обозрение

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Представители партии Сербские радикалы потребовали отмены показа ленты украинского режиссёра

Представители партии Сербские радикалы потребовали отмены показа ленты украинского режиссёра

Фото: srpskaradikalnastranka.org.rs  Сербские патриоты, представители партии Сербские радикалы потребовали запретить бесплатный показ в городе Лазоревац фильма «20 дней в Мариуполе», снятого украинским режиссёром Мстиславом Черновым.

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