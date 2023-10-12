Представители партии Сербские радикалы потребовали отмены показа ленты украинского режиссёра

Фото: srpskaradikalnastranka.org.rs Сербские патриоты, представители партии Сербские радикалы потребовали запретить бесплатный показ в городе Лазоревац фильма «20 дней в Мариуполе», снятого украинским режиссёром Мстиславом Черновым.
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