Это была ошибка: Трамп хочет вернуть Россию в международный клуб

Президент США Трамп заявил журналистам, что исключение России из G7 было ошибкой и он хотел бы вернуть Москву в этот международный клуб.
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