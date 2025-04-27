Круговорот воронежских генералов и аграриев на праймериз

Перемещение в последний день подачи заявлений на праймериз «Единой России» бывшего начальника СУСКа по Воронежской области генерала Кирилла Левита из территориальной группы № 14 (Семилукский и Нижнедевицкий районы), куда он первоначально заявился, в территориальную группу №23 (Острогожский район) было косвенно связано с выдвижением на праймериз другого генерала Олега Нефедова, начальника воронежского УФСБ в 2015-2022 годах.