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Воронежские новости

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Круговорот воронежских генералов и аграриев на праймериз

Круговорот воронежских генералов и аграриев на праймериз

Перемещение в последний день подачи заявлений на праймериз «Единой России» бывшего начальника СУСКа по Воронежской области генерала Кирилла Левита из территориальной группы № 14 (Семилукский и Нижнедевицкий районы), куда он первоначально заявился, в территориальную группу №23 (Острогожский район) было косвенно связано с выдвижением на праймериз другого генерала Олега Нефедова, начальника воронежского УФСБ в 2015-2022 годах.

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