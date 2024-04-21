«Ман Сити» в финале Кубка Англии, «Металлург» ведет 2-0 у «Локомотива», поражение ЦСКА с двумя удалениями, ничья Непомнящего и другие новости

Лена Рыбакина выиграла турнир в Штутгарте, победив в полуфинале 1-ю ракетку мира 2:1, а в финале 2:0 у Костюк.

КУАТ

- "то есть победа Зенита над Оренбургом не столь очевидна, и ты взял в ЭС очень рискованный вариант?" - нет. Выбор был невелик, кроме Краснодара.