«Ман Сити» в финале Кубка Англии, «Металлург» ведет 2-0 у «Локомотива», поражение ЦСКА с двумя удалениями, ничья Непомнящего и другие новости

1. ЦСКА проиграл «Ахмату» в 25-м туре Мир РПЛ, ведя в меньшинстве – 1:2. Рошу удалили на 19-й минуте, Дивеева – на 89-й.
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