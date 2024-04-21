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  • Лена Мисько
    Л7 - 2 С7 - нет СА - 2:2 СБ - 46′ Ионов 67′ Ионов 77′ Гуарирапа 87′ ЮкичТОТО. РПЛ-2023/24...
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  • КУАТ
    Я тебя слышу, поэтому рекомендую не быть столь категоричным и уверенным в своей правоте. Ибо - уже писал выше, errāre...«Реал» по пенальт...

«Ман Сити» в финале Кубка Англии, «Металлург» ведет 2-0 у «Локомотива», поражение ЦСКА с двумя удалениями, ничья Непомнящего и другие новости

«Ман Сити» в финале Кубка Англии, «Металлург» ведет 2-0 у «Локомотива», поражение ЦСКА с двумя удалениями, ничья Непомнящего и другие новости

1. ЦСКА проиграл «Ахмату» в 25-м туре Мир РПЛ, ведя в меньшинстве – 1:2. Рошу удалили на 19-й минуте, Дивеева – на 89-й.

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Комментарии
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КУАТ
Иногда срабатывают.
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7 час.
КУАТ
Лена Рыбакина выиграла турнир в Штутгарте, победив в полуфинале 1-ю ракетку мира 2:1, а в финале 2:0 у Костюк.
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7 час.
КУАТ
- &quot;то есть победа Зенита над Оренбургом не столь очевидна, и ты взял в ЭС очень рискованный вариант?&quot; - нет. Выбор был невелик, кроме Краснодара.
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6 час.

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