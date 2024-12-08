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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Палмер набрал 14 очков за дубль «Тоттенхэму». Оба гола – с пенальти

Во 2-м тайме полузащитник «Челси» Коул Палмер дважды за 23 минуты забил с пенальти. Всего за игру он набрал 14 фэнтези-очков (+2 за игру, +10 за голы, +2 за заработанный пенальти).

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