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Валттери Боттас: «Я тоже работаю над вопросом своего будущего, мы уже начали переговоры»

Боттас оценил ситуацию на рынке пилотов в «Ф-1». Пилот «Заубера» неоднократно говорил, что надеется сохранить место в команде, которая с 2026 года начнет выступать в чемпионате под маркой «Ауди» и получит заводской статус.

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