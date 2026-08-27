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Аргументы и Факты

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Врач Молчанова назвала опасные признаки отёков у ребёнка

Врач Молчанова назвала опасные признаки отёков у ребёнка

Отёки у ребёнка могут быть связаны не только с жарой, укусом или травмой, но и с нарушениями работы почек, сердца, сосудов или аллергической реакцией, рассказала RuNews24 кандидат медицинских наук Мария Молчанова.

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