Врач Молчанова назвала опасные признаки отёков у ребёнка

Отёки у ребёнка могут быть связаны не только с жарой, укусом или травмой, но и с нарушениями работы почек, сердца, сосудов или аллергической реакцией, рассказала RuNews24 кандидат медицинских наук Мария Молчанова.
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