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Во Франции заявили о планах Макрона отправить войска на Украину до инаугурации Трампа

Во Франции заявили о планах Макрона отправить войска на Украину до инаугурации Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, и президент Франции Эммануэль Макрон планируют ускорить отправку французских войск на Украину до того, как избранный президент Дональд Трамп придет к власти в Соединенных Штатах.

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