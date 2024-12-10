Во Франции заявили о планах Макрона отправить войска на Украину до инаугурации Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, и президент Франции Эммануэль Макрон планируют ускорить отправку французских войск на Украину до того, как избранный президент Дональд Трамп придет к власти в Соединенных Штатах.
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