Харальд Куят заявил, что политики боятся признать ошибки по Украине.Бывший председатель военного комитета НАТО и экс-генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят заявил, что стратегия Запада в отношении Украины оказалась провальной, однако европейские политики боятся признать свою ошибку.
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