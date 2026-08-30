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Генерал РФ: Война на Украине – это последнее, что ещё объединяет Запад

Генерал РФ: Война на Украине – это последнее, что ещё объединяет Запад

Запад боится окончания войны на Украине, поскольку без этой «скрепы» он начнёт распадаться. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил руководитель Центра научно-аналитической информации ИВ РАН, генерал-майор запаса, доктор политических наук Николай Плотников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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