Запад боится окончания войны на Украине, поскольку без этой «скрепы» он начнёт распадаться. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил руководитель Центра научно-аналитической информации ИВ РАН, генерал-майор запаса, доктор политических наук Николай Плотников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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