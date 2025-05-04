Сомалийские пираты: как появились и куда исчезли «корсары» XXI века

Сегодня подавляющее внимание СМИ приковано к проблеме терроризма. Хотя ещё каких-то десять лет всё было по другому: в сводках еженедельно появлялись сообщения о новых кораблях, захваченных пиратами из Сомали, и многомиллионных выкупах, которые судовладельцам приходилось выплачивать за них разбойникам.
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