Полузащитник "Монако" Головин: с Кузяевым всегда на связи

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин после матча чемпионата Франции с "Гавром" (1:1) рассказал, поддерживает ли связь со своим соотечественником, хавбеком Далером Кузяевым, который играет в составе соперника.
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