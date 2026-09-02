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Биржевой курс юаня превысил 13 рублей впервые за полтора года

Биржевой курс юаня превысил 13 рублей впервые за полтора года

Курс китайского юаня на торгах Московской биржи впервые с начала февраля 2025 года превысил 13 рублей и на пике достиг 13,004 рубля.

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