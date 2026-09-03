Марина Александрова долго скрывала сына и дочь от публики: как сегодня живут дети актрисы

У Марины Александровой двое детей, и оба появились на свет не в России. Сын и дочь актрисы родились в Нью-Йорке и являются гражданами США — при этом долгое время поклонники почти ничего о них не знали.
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