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Марина Александрова долго скрывала сына и дочь от публики: как сегодня живут дети актрисы

Марина Александрова долго скрывала сына и дочь от публики: как сегодня живут дети актрисы

У Марины Александровой двое детей, и оба появились на свет не в России. Сын и дочь актрисы родились в Нью-Йорке и являются гражданами США — при этом долгое время поклонники почти ничего о них не знали.

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