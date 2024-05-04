«Мercedes не должна была оказаться так близко к зоне вылета» — Рассел

«Мercedes не должна была оказаться так близко к зоне вылета» — РасселMercedesПилот Mercedes Джордж Рассел объяснил причины неудачи в спринт-квалификации, а также рассказал, что верит в хорошее выступление немецкой команды в самом спринте.
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