Блогерша Карицкая пригрозила судом всем, кто продает мерч с рэпером без согласия

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (Карина Мельничук - настоящее имя) заявила в Telegram-канале, что будет подавать в суд на всех, кто продает мерч с рэпером без ее согласия или его родителей.
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