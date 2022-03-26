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«Буду ждать», – после отмены концертов Валерий Меладзе впервые вышел на связь

«Буду ждать», – после отмены концертов Валерий Меладзе впервые вышел на связь

Недавно Валерий Меладзе высказался о спецоперации на Украине. Музыкант выступил против Кремля, после чего подвергся массовой травле со стороны поклонников.

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