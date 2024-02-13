Два поезда столкнулись под Челябинском по вине пьяного машиниста

С ним работают следователи.фото: company.rzd.ru--> Алкоголь выявили в крови у выехавшего на красный сигнал светофора машиниста тепловоза, который накануне вечером столкнулся с грузовым поездом в Челябинской области.
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