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МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ «на ковёр»

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ «на ковёр»

Решение министерства внутренних дел привлечь к ответственности министров правительства Латвии к ответственности за участие в кампании по уничтожению и повреждению памятников советским воинам вызвало ожидаемую реакцию.

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