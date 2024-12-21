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24-летний племянник главы ингушской диаспоры обещает "пустить на фарш" семью обычного мужика из Тюмени

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Комментарии
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сР
сергей Русский
какая диаспора --ингушетия находится в России совсем долбанулись со своими спорами
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2 час.
Владимир Семенов
Это будет продолжатся пока не будет указаны фамилии начальника УВД, прокурора города и области . А то тут похороны одного начальника городского УВД бывшего . пенсионера. Так в поминальных речах, он такой борец в 1990 годах, ну прямо мы все на Луне жили и не помним
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1 час.
Светлана Тихонова
диаспора это объединившаяся по национальному признаку для продвижения своих интересов группа людей.
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27 мин.

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