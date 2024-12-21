24-летний племянник главы ингушской диаспоры обещает "пустить на фарш" семью обычного мужика из Тюмени

Владимир Семенов

Это будет продолжатся пока не будет указаны фамилии начальника УВД, прокурора города и области . А то тут похороны одного начальника городского УВД бывшего . пенсионера. Так в поминальных речах, он такой борец в 1990 годах, ну прямо мы все на Луне жили и не помним