24-летний племянник главы ингушской диаспоры обещает "пустить на фарш" семью обычного мужика из Тюмени

Avia.pro - СМИ "Пустить на фарш" по-кавказски Когда кажется, что видели всё, жизнь подкидывает очередной сюжет, достойный киносценария — с угрозами, высокими покровителями и детективным ожиданием, чем закончится дело.
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