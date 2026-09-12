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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вингер «Милана» Морейра забил 2 гола «Лацио» менее чем за 2 минуты, выйдя на замену. Бельгийца купили за 50+16 млн евро

Новичок « Милана »  Диегу Морейра забил два гола менее чем за две минуты, выйдя на замену в игре с « Лацио » в 4-м туре Серии А .

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