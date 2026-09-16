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Самая богатая династия мира. Многие ошибочно считают, что это Ротшильды

Самая богатая династия мира. Многие ошибочно считают, что это Ротшильды

За пределами громких имен из публичных рейтингов Forbes — вроде Илона Маска, Бернара Арно или Джеффа Безоса — существует иной, куда более закрытый слой богатства.

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