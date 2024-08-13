Куда едут транспортники РТ: рост зарплат, дефицит кадров и новые проекты

Нехватка водителей, грузоперевозки на железной дороге и снижение пассажиропотока водным транспортом. Об этих и других проблемах, а также новых проектах в дорожно-транспортной отрасли Татарстана рассказал на совещании в Доме Правительства РТ глава Миндортранса республики Фарит Ханифов.