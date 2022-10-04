США призвали Северную Корею к срочной встрече

Госдеп: США готовы встретиться с представителями КНДР без предварительных договоренностей Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявил, что Соединенные Госдеп: США готовы встретиться с представителями КНДР без предварительных договоренностей Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты готовы на встречу с представителями Северной Кореи без предварительных договоренностей с целью поиска дипломатических решений по деэскалации напряженности после запуска КНДР баллистической ракеты.