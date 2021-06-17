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В Новосибирске суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста инженеру газовой АЗС

В Новосибирске суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста инженеру газовой АЗС

В Новосибирске Центральный районный суд арестовал инженера газовой автозаправки Г.В. Киселя, на которой 14 июня произошел пожар, и пострадали 34 человека.

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