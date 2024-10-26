Вожак хохлов Зеленский в своём вечернем обращении вышел в эфир в футболке «сделаем снова Россию маленькой».
Нарратив спятивших клоунов
Комментарии
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М
Мария
Для Трампа будет большой победой, если жив останется. Но это вряд ли.
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17 час.
Александр Салтановский
Одноухому трамплИну и второе в лёгкую могут отстрелить и будет как в том анекдоте про Чапаева и Блюхера - сдают экзамены, Чапаеву задают вопрос, как назывались первые документы удостоверяющие властные полномочия - мандаты, подсказывает Блюхер, сам ты манда, если тебе отрезать уши и нос, ты будешь похож на залупу, говорит Чапаев!
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8 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
А почему "девиз" на английском? хохлостан выучил англ. язык?😁
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1 час.
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