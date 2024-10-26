СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 378 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    А почему "девиз" на английском? хохлостан выучил англ. язык?😁Нарратив спятивши...
  • Игорь Максаков
    С вами согласен, но нам что-то надо предпринимать, чтобы такого не было, надо придумать и попробовать. Уже заипали их..."Нужно реагироват...
  • Александр Салтановский
    Одноухому трамплИну и второе в лёгкую могут отстрелить и будет как в том анекдоте про Чапаева и Блюхера - сдают экзам...Нарратив спятивши...

Нарратив спятивших клоунов

Нарратив спятивших клоунов

Вожак хохлов Зеленский в своём вечернем обращении вышел в эфир в футболке «сделаем снова Россию маленькой».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
Для Трампа будет большой победой, если жив останется. Но это вряд ли.
Ответить
17 час.
Александр Салтановский
Одноухому трамплИну и второе в лёгкую могут отстрелить и будет как в том анекдоте про Чапаева и Блюхера - сдают экзамены, Чапаеву задают вопрос, как назывались первые документы удостоверяющие властные полномочия - мандаты, подсказывает Блюхер, сам ты манда, если тебе отрезать уши и нос, ты будешь похож на залупу, говорит Чапаев!
Ответить
8 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
А почему &quot;девиз&quot; на английском? хохлостан выучил англ. язык?😁
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх