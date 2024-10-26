Нарратив спятивших клоунов

Александр Салтановский

Одноухому трамплИну и второе в лёгкую могут отстрелить и будет как в том анекдоте про Чапаева и Блюхера - сдают экзамены, Чапаеву задают вопрос, как назывались первые документы удостоверяющие властные полномочия - мандаты, подсказывает Блюхер, сам ты манда, если тебе отрезать уши и нос, ты будешь похож на залупу, говорит Чапаев!