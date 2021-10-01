С 1 ноября проезд и школьное питание в Кирове будет контролировать ЦДС

Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрацииС 1 ноября функции оператора автоматизированной системы учёта и оплаты проезда в городском пассажирском транспорте будет выполнять Центральная диспетчерская служба.
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