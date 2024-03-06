Анастасия Ракова анонсировала применение новых роботов-хирургов при эндопротезировании

Подобная технология позволит точнее устанавливать имплантаты В ГКБ № 13 города Москвы операции по эндопротезированию суставов теперь будут проводить с применением новой роботической хирургической системы.
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